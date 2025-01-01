Советник Путина раскрыла подробности о детской книжной карте

Министерство просвещения России будет курировать реализацию проекта с детской книжной картой. Об этом рассказала во вторник, 28 октября, советник президента России Елена Ямпольская.

Как отметила Ямпольская, "это очень хорошее решение, потому что это то ведомство, где интересы чтения, просвещения и интересы ребенка объединяются".

На базе организаций, подведомственных Минпросвещения, сформируют научный экспертный совет, а общественную экспертизу изданий планируется осуществлять на базе Экспертного совета Российского книжного союза.

Минцифры будет оказывать техническое содействие в реализации данной программы — в сфере отбора изданий, которые можно будет приобрести на средства детской книжной карты, сообщает РИА Новости.

В июле глава государства Владимир Путин затребовал предложения по созданию программы "Детская книжная карта", адресованной семьям с детьми в возрасте от трех до шести лет. Установить номинал карты предлагается в размере 3 тысяч рублей. Детские книги, на которые можно будет тратить эти деньги, будут отбирать при помощи специального механизма.

Тем временем в России продолжается акция "Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей". Проект, который завершится 15 ноября, направлен на популяризацию чтения и поможет школьникам по-новому взглянуть на великие произведения русской и мировой литературы.