Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести новые мощные удары по сектору Газа. Это подтвердили во вторник, 28 октября, в канцелярии политика.

Уточняется, что соответствующий приказ был дан "после завершения консультаций по вопросам безопасности" — после того, как вооруженные радикалы из движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа.

В то же время боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Как отмечает РИА Новости, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что эти сообщения вызывают крайнюю обеспокоенность. Во всемирной организации назвали крайне важным, чтобы все стороны, участвующие в прекращении огня, соблюдали его, а гражданские лица не подвергались вновь бомбардировкам.

19 октября уже сообщалось, что перемирие на Ближнем Востоке, которое ставит себе в заслугу президент США Дональд Трамп, не продержалось и двух недель: армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа с применением авиации и артиллерии. Счет убитых и раненых среди палестинцев шел на десятки.

Политолог Елена Супонина отмечала, что Дональд Трамп, бесспорно, добился успеха, но в остальном он преувеличивает. Насчет мира на века в этой точке Ближнего Востока американский политик, по оценке эксперта, "очень сильно перегнул палку".