В Госдуме призвали отменить тест по русскому языку для некоторых детей мигрантов

Детей мигрантов, для которых русский язык является родным, нужно освободить от тестирования по этому предмету при поступлении в в российские школы. С такой законодательной инициативой выступил ряд депутатов Государственной думы от КПРФ.

По мнению парламентариев, проверять на знание русского языка детей иностранцев и лиц без гражданства, для которых русский является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла.

Если эта законодательная инициатива будет реализована, порядок освобождения от такого тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка будет определять Министерство просвещения, сообщает РИА Новости.

В августе на рассмотрение Государственной думы были внесены поправки, предлагающие ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, а также ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка. Авторы корректив указывали, что слабое владение детьми мигрантов русским языком "приводит к тому, что тормозится процесс обучения российских детей".

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил убежденность в том, что бесплатное обучение для иностранцев в России нужно отменить, поскольку россияне жалуются, что от "нашествия" детей мигрантов страдают все. Парламентарий также отмечал, что "на всю эту "орду" тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей".