Школьников приглашают на "Урок цифры" о видеоплатформах

С 27 октября по 16 ноября пройдет очередной этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры", который реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" президентского нацпроекта "Цифровая экономика".

Тема нового урока – "Видеоплатформа". Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика".

Новый "Урок цифры" от компании VK познакомит школьников с технологиями, которые стоят за современными видеосервисами. Учащиеся узнают, как работают рекомендательные алгоритмы, обеспечивается безопасность контента и создается удобный интерфейс для миллионов пользователей.

Интерактивные тренажеры позволят ребятам примерить на себя роли IT-специалистов: разработчиков, аналитиков, дизайнеров и специалистов по машинному обучению.

Узнать подробности можно здесь.