Стало известно, как на самом деле 16-летняя дочь относится к новому мужу Ксении Бородиной

Ксения Бородина в начале лета в третий раз вышла замуж. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков. Пышную свадьбу молодожены сыграли 23 июня в живописной подмосковной усадьбе. С тех пор у Ксении и Николая не прекращается медовый месяц.

Супруги за четыре месяца побывали в Турции, Италии и США, а сейчас отдыхают в Дубае. Часто с собой в путешествия Бородина и Сердюков берут дочек Ксении Марусю и Теону. Однако поклонники телеведущей заметили, что на фотографиях с отчимом старшая наследница Бородиной выглядит недовольной. Народ спросил у Ксении, какие отношения у Маруси с Николаем, неужели девочка не приняла нового мужа мамы?

Бородина не стала юлить и честно рассказала, как на самом деле ее 16-летняя дочь ладит с отчимом. По словам Ксении, Маруся и Николай в хороших отношениях. Просто, девочка в том возрасте, когда ей находиться дома с семьей неинтересно.

"Хорошие отношения, иногда они могут объединиться против меня. А в целом Мару — подросток, она любит проводить время с подругами, обожает ходить заниматься танцами, общается и проводит все свое свободное время там. Она очень самостоятельная, мы уже ей не так интересны. Но, в целом, когда мы остаемся втроем, они общаются больше, конечно", — написала Бородина на своей странице в соцсети.

Ксения также призналась, что планирует увезти мужа и дочек в какую-нибудь жаркую страну на Новый год. Встретить 2026-й она хотела бы в окружении близких там, где море и тепло.