МИД: НАТО усилила разведку на Балтике и в Черном море

Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и Черном море. Об этом рассказал во вторник, 28 октября, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского Министерства иностранных дел Константин Воронцов.

Как указал дипломат, НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В числе прочего в странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня.

До тех пор, пока НАТО не откажется от "политики пренебрежения интересами безопасности России", попытки возобновить диалог с альянсом "обречены на провал", цитирует Воронцова РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна не может согласиться на превращение Евразии в вотчину Североатлантического альянса. Обеспокоенность вызывают планы активизации НАТО в Арктике, как и стремление военно-политического блока застолбить себе место в Тихом океане.

При этом американские журналисты отмечали, что президент России Владимир Путин уверенно движется к прекращению глобальной гегемонии США и разрушению миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Это означает, что НАТО находится под угрозой, а Совет Безопасности ООН более неспособен обеспечить мир во всем мире.