В США признали бессилие американского "Золотого купола" против "Буревестника"

Новейшая российская ракета "Буревестник" способна без труда пробить американскую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Такое мнение высказывают американские средства массовой информации.

Как пишет The Wall Street Journal, "Буревестник" способен "оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны".

Это делает новинку российского оборонно-промышленного комплекса "козырем в потенциальных переговорах с Вашингтоном" и "может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями".

Как пояснил научный журналист Роман Белоусов в комментарии "Царьграду", траектория "Буревестника" непредсказуема, а дальность полета ракеты теоретически не ограничена. Именно это делает "Буревестник" стратегическим оружием нового поколения.

Ранее в МИД России подчеркивали, что испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России. Внешнеполитическое ведомство напомнило представителям Соединенных Штатов, что Россия соблюдает свои международные обязательства — так было и при испытаниях "Буревестника".

Глава государства Владимир Путин отмечал по результатам тренировки стратегических сил ВС России, что они в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита страны и способность обеспечить национальную безопасность России и Союзного государства в полном объеме. По словам президента России, это факт, хорошо известный не только военным специалистам.