Марину Федункив шокировала смерть Романа Попова: "После операции он шутил и предлагал потрогать голову"

Роман Попов скончался 28 октября в одной из столичных больниц. Ему было 40 лет.



Состояние больного раком актера ухудшилось 11 октября, его увезли в реанимацию, провели срочную операцию, но организм звезды "Полицейского с Рублевки" был слишком ослаблен, Попов впал в кому и больше из нее не вышел.

Где похоронят Романа Попова, и когда пройдет гражданская панихида, семья пока не сообщила. Родные актера не могут прийти в себя после произошедшего. С трудом верит в смерть коллеги и Марина Федункив. Актрису шокировала трагическая новость.

"Я знала его упорство и верила, что он преодолеет, потому что в первый раз у него получилось. Думала, что и сейчас получится", — поделилась Федункив с VOICE.

Марина назвала Романа прекрасным, душевным человеком. Актрисе больно от осознания, что Попов так рано ушел из жизни. "Настолько хороший и жизнерадостный человек, что больно, очень больно, что такие люди уходят. Я даже не понимаю, почему", — заявила звезда сериала "Реальные пацаны".

До последнего Роман снимался в кино, а на съемочной площадке не жаловался. Напротив, он находил в себе силы шутить над болезнью. "У него была операция, и ему удалили часть черепной коробки со стороны опухоли, и было мягко. Он шутил и мне всё говорил: "Потрогай!", а сам хохотал и веселился. Он всё на себя говорил: "Дурак! Дурак!"" — вспоминает актриса.