Армия Израиля снова нанесла серию мощных авиаударов по сектору Газа. Сообщается как минимум о двух погибших и нескольких раненых. Распоряжение о возобновлении боевых действий отдал премьер-министр Еврейского государства.

Свое решение Биньямин Нетаньяху объяснил нарушением режима прекращения огня со стороны боевиков движения ХАМАС. Днем 28 октября они обстреляли израильских военных в районе Рафаха на юге палестинского анклава. Кроме того, радикалов обвинили в подлоге при возвращении останков погибшего заложника.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября.