Дональд Трамп заявил, что Израилю следует отвечать на атаки ХАМАС

Трамп заявил, что Израилю допустимо возобновлять боевые действия в палестинском анклаве в случае открытия огня по его военнослужащим. "У них есть право делать это", — сказал президент США. С его точки зрения, никаких подлинных угроз перемирию в Газе нет.

Также Трамп заявил 29 октября, что по итогам встречи с Си Цзиньпином он планирует понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из КНР. Трамп намерен заняться проблемой отношений США с КНДР, но отметил, что сначала хочет сконцентрироваться на Китае.

Президент Америки добавил, что "в какой-то момент" встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.