Война на пороге, готовься кто может! Европейский маскарад грозных вояк, убеждающих друг друга в полной своей непобедимости, обретает иной раз причудливые, хотя и очень грозные формы. 5-миллионная Финляндия решила сформировать железный кулак, который больно ударит по России, если она позарится на финские болота.

Вот он и стимул. 140 финских лыжников готовы противостоять России, сообщает "Тайм". Грозные ребята, сила помощнее эстонской армии. 140 мужчин и 10 девушек неустанно бегают на лыжах, совершают марш-броски, прыгают с вертолёта и практикуют ночевки при минус 40. Перед такой отмороженной армией Кремль бессилен.

Соседняя Германия, испытывающая острый дефицит военных на всех уровнях, осознала, что жить нужно в условиях, максимально приближенных к боевым. В Баварском Эрдинге затеяли учения, местных ни о чём таком не предупредили. Увидев вооружённых людей в масках, бюргеры решили, что вторжение началось, вызвали полицию.

В перестрелке военные палили холостыми, полиция вела огонь боевыми. Один солдат ранен, чудом никто не погиб. Зачем им вообще российская агрессия? Пока не набралось достаточное количество безумных, желающих по призыву канцлера Мерца с автоматом и сапёрной лопаткой в руках противостоять России, для бойцов организовали медитативно-соборное действо, призванное напомнить о железном духе немецкого рыцарства.

На политических фронтах Европа тоже отважно идёт в наступление. Евродепутаты, чей когнитивный потенциал сильно ослаблен перспективой российской агрессии и обещаниями скорой победы Украины, которой их кормит Зеленский, выдали документ, без слёз читать невозможно. Итак, заявление Европарламента:

"Лукашенко не является легитимным президентом, депутаты подтверждают поддержку демократических сил Белоруссии под руководством Светланы Тихановской".

Лучше было бы сделать ставку на обожаемого супруга Тихановской, которого "батька" недавно выпустил на европейские просторы на потеху публике. Тихановский сначала попробовал собрать 200 тысяч евро на борьбу с режимом Лукашенко, но наскрёб только на кепку и часы. Потом пообещал выучить английский, чтобы свободно донести до европейских политиков свою позицию.

В действительности всё не так, как на самом деле.