Израиль нанес удар по сектору Газа: не менее 30 погибших

По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате ударов Израиля по сектору Газа. Региональная пресса сообщает, что одна из ракет упала рядом с центральной городской больницей.

Приказ о нанесении мощных ударов отдал премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху после того, как радикалы ХАМАС обстреляли израильских военных в районе Рафаха на юге сектора.

Боевое крыло палестинской группировки обвинило Тель-Авив в нарушении перемирия. Радикалы заявили, что откладывают запланированную передачу тела израильского заложника, найденного ранее.

Эскалацию в регионе уже прокомментировал Дональд Трамп. Отправляясь из Японии в Корею, он подчеркнул, что перемирию в Газе ничего не угрожает, а Израиль имеет право отвечать на провокации ХАМАС. Также американский лидер пригрозил палестинским радикалам ликвидацией, которая будет проведена "с большой легкостью", если боевики не будут вести себя должным образом.