Российские космонавты провели около 7 часов за бортом МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили свой второй выход в открытый космос. За бортом МКС они провели почти 7 часов.

Столько времени понадобилось, чтобы установить на космической станции аппаратуру для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. А также проверить работу модуля для выращивания полупроводников. Это идеальные кристаллы, которые впервые в истории удалось получить в открытом космосе. В будущем благодаря этому эксперименту станет возможным создание сверхчистых плёнок арсенида галлия - ключевого материала для производства солнечных батарей и микроэлектроники.