Россияне активно заключают контракты с Минобороны. Перед тем, как поступить на службу, новобранцы проходят обязательную медкомиссию и беседуют с психологом. А затем отправляются на учебные полигоны. Там в условиях, максимально приближенных к боевым, им предстоит изучить все тонкости военного дела.

Перед группой штурмовиков стоит важная задача - захватить хорошо укрепленный пункт противника. Бойцы решают действовать быстро и дерзко, чтобы застать неприятеля врасплох. Выдвигаются на мотоциклах и подъезжают вплотную к позициям. Затем спешиваются, незаметно пробираются в окопы, уничтожают огневые точки и личный состав. Задача выполнена. Опорный пункт зачищен. И пока что это только тренировка. На полигоне готовят будущих участников специальной военной операции, которые только заключили контракт с Министерством обороны. Здесь все максимально приближено к реальным боевым условиям. Звучат разрывы снарядов и гранат, в небе кружат дроны.

Тренировки проводят инструкторы с боевым опытом в зоне СВО. Все действия с каждым новобранцем отрабатывают индивидуально и доводят до автоматизма. Свой путь в Вооруженных силах каждый боец начинает с пункта отбора. Один из таких - в Москве на улице Яблочкова. Сюда ежедневно приходят сотни людей. Приносят необходимые документы, заполняют различные анкеты и оформляют личное дело. И, конечно, проходят медицинскую комиссию. Проверяют не только физическое, но и психологическое состояние. Процесс не долгий, занимает всего пару часов. В пункте отбора все быстро и четко, без очередей. Но кандидатов на военную службу ожиданием, конечно, не испугаешь. Они ко всему относятся с пониманием. Ведь речь идет о защите Родины.

В пункт отбора на Яблочкова приезжают люди со всех уголков России. Все они разных возрастов и профессий. И каждый может принести пользу на фронте.

"Я учился в Нахимовском училище. Участвовал в военных парадах. Я моряк профессиональный, 22 года старшим механиком танкера отработал. Опыт мой, наверное, поможет в чем-нибудь. Я знаю очень много языков", - говорит один из кандидатов на службу.

У некоторых уже есть серьезный опыт участия в боевых действиях. Многие прошли только срочную службу, но все равно стремятся на передовую. Причем, на службу по контракту охотно идут и женщины. Ирине двадцать три года, она студент-медик. В зоне СВО находится супруг. Девушка тоже не смогла остаться в стороне.

"Хочу защищать Родину, помогать раненным, оказывать помощь, неравнодушно к этому всему отношусь. Не могу спокойно сидеть дома. Занимаюсь оказанием первой медицинской помощи на самой передовой. Это санинструктор, который находится рядом с боевыми действиями", - говорит она.

Государство активно поддерживает семьи защитников Родины. Это и льготы, и различные социальные меры. Ну а сами военнослужащие получают достойное жалованье. При заключении контракта предусмотрены и единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно положена выплата 1 миллион 900 тысяч рублей.