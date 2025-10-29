Более ста мобилизованных военнослужащих ВСУ готовятся к отправке на передовую на сумском направлении.

Их призывают из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, передает РИА Новости. Перед выдвижением на линию боевого соприкосновения бойцы прошли двухмесячную подготовку.

В настоящий момент сумское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. ВС России создали в области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Президент России Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на вторжение ВСУ в Курскую область.

У России нет задачи взять под контроль Сумы, однако такая возможность не исключается, если этому будет способствовать логика развития военного конфликта.