Названо новое место жительства Пугачевой и Галкина*: переезжают к Гузеевой и Милявской?

До недавнего времени Алла Пугачева с мужем, иноагентом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой, жила на Кипре в доме за 350 миллионов рублей. Однако летом артистка начала искать новое жилье. Супругам предложили проект за 530 тысяч евро, и Примадонна согласилась, уверяет Mash.

Речь идет о доме в Болгарии. Недвижимость расположена в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там виллы для богачей, а концепция предполагает собой изоляцию, частный доступ, камеры повсюду, полный и постоянный контроль.

Комплекс включает в себя 45 домов, из которых 20 уже практически готовы, но стройка продолжается. Здание Пугачевой и Галкина* площадью примерно 230 м² с двором в 220 м². Всего десять минут до столицы на машине. Забор высокий, чтобы никто не смог подглядеть за семьей.

Примечательно, что для оформления земли артисты зарегистрировали компанию в Болгарии. Дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на фирму. Для сделки Пугачевой пришлось открыть счет в банке и перевести сумму покупки. Более того, местные власти потребовали официальные доказательства легальности средств, включая налоговые декларации и сведения о продаже имущества.

Если Примадонна с семьей действительно переедет в Болгарию, то ее соседями станут актриса Лариса Гузеева и певица Лолита Милявская, у которых также есть недвижимость в этой стране. По некоторым данным, уже весной Пугачева и Галкин* могут посетить свой новый дом, именно тогда у молодого мужа Примадонны запланирован концерт в Софии.

*признан иноагентом на территории России