Дмитриев решил подать в суд на исказившую факты The Washington Post

Заявление в суд на американскую газету The Washington Post намерен подать глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев. Издание обвиняется в искажении фактов: газета снова приписала Дмитриеву слова, которых он не говорил

Как написал глава РФПИ в соцсети X, изданию дали достаточно времени для исправления. Однако газета так и не исправила публикацию. Ранее Дмитриев призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату.

18 октября Дмитриев призвал газету извиниться за ошибочно приписанную ему цитату и начать внутреннее расследование. The Washington Post в статье приписали ему следующие слова: "Итог турне Зеленского одним предложением: Путин снова всех переиграл". Однако, как написал спецпосланник российского лидера, теперь пришло время исправиться, снова извиниться и наконец извлечь урок.