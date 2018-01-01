Подруга рассказала о причине смерти Романа Попова: дело не в раке

28 октября не стало известного актера Романа Попова. Ему было 40 лет.

В 2018 году у него обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году. Но болезнь после непродолжительной ремиссии вернулась с новой силой.

Однако, по некоторым данным, не онкология стала причиной смерти звезды комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Подруга Романа, продюсер Наталья Громова рассказала, что смерть наступила вследствие других причин.

11 октября состояние Попова ухудшилось, его госпитализировали. В больнице выяснилось, что у актера прободение язвы желудка, ему сделали две операции. Спустя несколько дней артисту стало хуже, его подключили к ИВЛ. При этом он не был в коме - актер открывал глаза, реагировал.

"У него то ли органы начали отказывать, то ли сердце не выдержало и остановилось. Мы пока не знаем точных причин, выясняем, что случилось…" - сообщила убитая горем подруга Попова Starhit.

До последнего Роман снимался в кино, а на съемочной площадке не жаловался. Напротив, он находил в себе силы шутить над болезнью.

Жена Попова Юлия признавалась, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.

Более того, чтобы оплатить лечение, семья выставила на продажу свой подмосковный дом, Роман Попов открыл сбор денежных средств. Из-за обострившейся болезни у актера начала отниматься левая сторона тела, он терял зрение.