Глафира Тарханова расплакалась на камеру: "Меня просто уничтожили!"

Глафира Тарханова считается одной из самых красивых и востребованных артисток. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. При этом артистка успевает не только работать, но и проводить время с семьей, заниматься домашними делами и вести соцсети.

Тем удивительнее многочисленным поклонникам было увидеть видео, которое Глафира Тарханова выложила в запрещенной социальной сети "Инстаграм". В ролике популярная актриса запечатлена заплаканной, с размазанной по лицу тушью, сидящей в автомобиле.

Для начала Глафира призналась, что переживает непростые времена. Она не стала уточнять, что именно происходит, но сообщила о регулярных визитах аж в две больницы. Актриса не упустила возможности поблагодарить персонал клиник, а затем призналась, что в кабинете нотариуса получила отлуп.

"Только что у нотариуса меня просто уничтожили! Не знаю, как это объяснить. Не могу понять, как можно так работать. Я просто зашла за справкой… Даже если я обратилась не по адресу, нельзя же так обращаться с людьми!" - возмутилась заплаканная Тарханова.

Актриса дала понять, что не ожидала такого приема. "Отказать мне в оказании нотариальной помощи можно было в другой форме, спасибо за это опыт, не сомневаюсь в вашей компетенции как в нотариусе, но так общаться с людьми нельзя... Я публичный человек, но в данной ситуации, я была обычным клиентом, обратившимся за консультацией, на моей месте может оказаться каждый", - отметила Глафира.

В комментариях актрису поддержали многочисленные подписчики, причем не только простые люди, но и знаменитости, как Прохор Шаляпин, Зара, Евгения Лоза, Иван Жидков и другие.