На Камчатке спасли туристов, застрявших в пургу на действующем вулкане

На Камчатке успешно завершилась операция по спасению туристов, которые застряли на джипах в непогоду у подножия действующего вулкана Авачинская сопка.

Об этом 28 октября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Туристов передали родственникам, спасатели вернулись на базу.

"Благодарю Вас, ребята! Без сомнения, камчатские спасатели - лучшие!",- написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

28 октября поступил сигнал о помощи от четырех туристов на трех джипах. Они застряли в районе Авачинского перевала из-за сильной пурги. В машинах заканчивалось топливо и требовалась помощь. Известно, что накануне МЧС предупреждало о непогоде и мощном циклоне. Глава МЧС региона возмутился решению туристов отправиться на перевал в такое время.

Спасатели выехали за туристами на снегоболотоходе "Кречет", но не доехали 1,5 километра и попали в снежную ловушку. На помощь основной группе выехал дополнительный отряд на снегоходах. Когда погода улучшилась, спасателями удалось добраться до места и эвакуировать туристов по резервной автодороге.

"Я в очередной раз прошу внимательно относиться к нашей работе. Если мы прислали смс - то это серьезно. Циклон надо пережидать дома, сидя на диване с горячим чаем, а не мерзнуть в машине среди снега и пурги", - подчеркнул Лебедев.