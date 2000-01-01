Скандалы и ребенок от другого: как распался брак Александра Домогарова и Натальи Громушкиной

Служебный роман популярного актёра и молодой артистки. О громких ссорах и ярких примирениях Александра Домогарова и Натальи Громушкиной – в материале "ТВ Центра".

---

В 2000 году тогда уже известный Домогаров приметил юную артистку в Театре имени Моссовета. Громушкина появлением на сцене вызвала негодование – опоздала на репетицию. Александр увидел запыхавшуюся девушку и... влюбился. Но красотка и не думала об отношениях. Домогаров был женат. Однако это не помешало ему сделать предложение Наташе прямо по пути на гастроли: в тамбуре поезда. Дорожная романтика сыграла актёру на руку. Девушка согласилась.

Одной из последних о начале романа Домогарова с Громушкиной узнала Ирина Гуненкова, на тот момент супруга актёра. Семейный очаг погас, но тут же вспыхнул новый. С 26-летней артисткой 38-летний донжуан узаконил отношения в 2001-м, и страсти закипели. Партнёры многократно расставались. Громушкина, нередко хлопнув дверью, уходила навсегда, но возвращалась. Её примеру следовал и Домогаров.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" обозначил позицию прямо: артист в семье может быть только один. Но Громушкина, чья карьера шла в гору, уступать не стала, сцену не бросила. На протяжении нескольких лет актёры пытались стать родителями, но у них этого так и не вышло. Позже Наталья призналась: супруг не хотел обследоваться и участвовать в планировании беременности.

Артистка называла звёздного супруга Дом, сократив фамилию, а он её по аналогии – Гром. В их доме гром гремел регулярно. Они ревновали друг друга к коллегам по сцене и съёмочной площадке. В январе 2005-го Громушкина подала на развод.

Брак Натальи Громушкиной и Александра Домогарова продлился четыре года. Общих детей у пары нет. Споров о разделе имущества не возникло.

Наталья Громушкина спустя три месяца после расставания с супругом родила сына. В документы в качестве отца записала Домогарова. Сам актёр отцовство отрицал. Тест ДНК показал: бывший супруг действительно к малышу отношения не имеет. Но Громушкина личность настоящего родителя так и не раскрыла.

Домогаров после развода скучать не стал. Роман с Мариной Александровой начался, когда актёр был женат, но продлился недолго. Вот уже 14 лет артист строит отношения с танцовщицей Татьяной Степановой. В 2020 году они тайно поженились.

По материалам программы "Настроение. Звездный развод" на канале "ТВ Центр".