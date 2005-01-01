Операция против наркокартеля в Бразилии превратилась в кровавую бойню

Стрельба и взрывы не стихают во втором по величине городе Бразилии уже почти сутки. Несколько районов - в основном, беднейшие Алеман и Пенья, так называемые фавелы, окутаны дымом.

Операцию против наркокартеля "Командо Вермельо" - "Красная команда" полиция Рио-де-Жанейро начала накануне. Около двух с половиной тысяч правоохранителей окружили кварталы, где, по их данным, находились члены группировки и начала задержания.

Рассредоточившись по зданиям на узких улицах, боевики встретили полицейских ответным огнем, улицы перекрыли баррикадами из горящих машин, а в небо подняли квадрокоптеры с самодельными бомбами. Вскоре операция переросла в масштабные боевые действия с ранеными и погибшими с обеих сторон.

По предварительным данным, погибли около 70 человек, в том числе четверо полицейских. Десятки человек ранены. Сообщается, что задержаны более 80 наркоторговцев. Полиция демонстрирует изъятые оружие и запрещенные вещества.

Группировка "Красная команда" появилась в 1969 году в одной из тюрем Рио-де-Жанейро. Изначально причислявшая себя к оппозиции, она быстро превратилась в крупное преступное сообщество, которое держало в страхе многие районы города. Власти неоднократно пытались навести порядок. Действовали жестко, но, как выясняется, практически безрезультатно. Так, в марте 2005 года в ходе полицейского рейда в районе Байшада - Флуминесе погибли 29 человек, а в мае 21-го в фавеле Жакарезинью - 28.

Памятны жителям Рио и операции накануне чемпионата мира по футболу 2014 и Олимпиады 2016. Но эта стала беспрецедентной по масштабу и числу пострадавших. Помимо прочего, в Рио-де-Жанейро не работает общественный транспорт, закрыты десятки школ и больниц.

Примечательно, что в очередной раз навести порядок власти Рио - де - Жанейро попытались накануне всемирного саммита мэров городов, который пройдет на следующей неделе. При этом сообщается, что федеральное правительство ничего не знало о готовящейся операции и это может стать причиной внутриполитического конфликта. Зато преступники, судя по всему, были хорошо осведомлены и успели подготовиться.