Ямайка объявлена зоной бедствия после мощнейшего урагана "Мелисса"

Трое погибших, катастрофические разрушения и гигантский ущерб. На Ямайку обрушился ураган "Мелисса" - самый мощный за всю историю острова.

Скорость ветра достигала почти 300 километров в час. Вихрь сносил всё на своём пути. От зданий, которые оказались в эпицентре, остались только щепки. Повреждены больницы и аэропорт. Улицы ушли под воду. Большая часть страны обесточена.

Травмы получили 13 человек. 15 тысяч жителей эвакуированы. Власти Ямайки объявили остров зоной бедствия. Теперь к удару стихии готовится Куба. Там уже начались подтопления. Объявлена угроза оползней.