Собянин рассказал о применении искусственного интеллекта в московском транспорте

До конца года в столичной подземке начнется тестирование первого в стране беспилотного поезда метро. О внедрении технологий искусственного интеллекта в транспортную систему Москвы рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил мэр, в городе активно внедряется система оплаты проезда по биометрии, уже в этом году к ней будут подключены все турникеты метро и МЦК, а в течение 2026-го сервис заработает на станциях Московских центральных диаметров.

Благодаря умным технологиям существенно повысилась безопасность на столичных дорогах и магистралях. На основе ИИ работает система фотовидеофиксации Москвы - одна из самых совершенных в мире. Почти 4 тысячи камер не только выявляют нарушения ПДД, но и помогают находить угнанные машины. За последние 13 лет число автокраж в городе сократилось на 96 процентов.