Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Алисы Анохиной

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летней Алисы Анохиной. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельным заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Единственный шанс на спасение ребенка - трансплантация костного мозга, но, чтобы пересадка прошла успешно, требуется специальный дорогостоящий препарат. И благодаря вам у семьи есть на это деньги. С вашей помощью удалось собрать более 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Или можно отсканировать QR - код, расположенный на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!