В "Домодедово" встретили российских велогонщиков с медалями из Сантьяго

В столичном аэропорту "Домодедово" встретили наших велогонщиков, которые вернулись на родину с медалями первенства мира по велотреку. Чемпионат проходил в столице Чили - Сантьяго.

В копилке нашей сборной - две награды. Яна Бурлакова завоевала серебро в индивидуальной гонке со старта на дистанции 1000 метров. А Алина Лысенко удостоилась бронзы в спринте.

Как отметили сами спортсмены, старты выдались непростыми - сказались сложная логистика и график. За плечами непривычно насыщенный сезон с разъездами по всему миру, первый после долгого отстранения. Теперь команду ждет заслуженный отпуск и подготовка к Чемпионату Европы, который пройдет в феврале.