Подразделение ФСБ "Горыныч" уничтожило хорватскую РСЗО в ДНР

Хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 обнаружила российская разведка на окраинах населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике. Как передает РИА Новости, установку уничтожило подразделение Федеральной службы безопасности "Горыныч".

Как сообщили силовики, замаскированную установку, находившуюся на вооружении у Вооруженных сил Украины, обнаружили в результате доразведки. Также за время работы в российском регионе антитеррористическое подразделение ФСБ ликвидировало три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, в Минобороны сообщили об отражении очередной атаки беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, с 07.00 до 09.00 мск ПВО сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым.