ФСБ задержала готовившего теракт на транспорте жителя Ставрополья

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на Ставрополье агента украинских спецслужб. Завербованный террористами россиянин планировал подрыв на объекте транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в отношении гражданина России 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Георгиевска через Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации. По указаниям куратора, подконтрольного спецслужбам противника, производил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры, планируя его подрыв. Позже злоумышленник приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Его задержали во время рекогносцировки на месте планируемого теракта, передает ТВЦ.