В МВД рассказали, как подготовить телефон к продаже

Россиянам рекомендуется удалять все личные данные с телефона перед продажей устройства.

Чтобы очистить телефон на базе Android, предлагается схема из четырех шагов:

1. Включить "шифрование", которое позволяет восстанавливать удаленные данные

2. удалить все аккаунты

3. Сделать сброс до заводских настроек.

4. После сброса заполнить свободное пространство файлами (например, записать длинные видео). Этот шаг перезапишет остаточные данные и сделает невозможным воссановление ранее удаленной информации.

Чтобы очистить телефон на базе iOS, необходимо пройти три шага:

1. выйти из iCloud и отключить функцию "Найти iPhone"

2. удалить через настройки весь контент

3. Перезагрузить устройство, чтобы проверить экран приветствия. Если там появилось окно активации, значит, все получилось.

Также из телефона нужно не забыть достать SIM-карту и карту памяти.