"Любаня откинулась": Успенская рассказала, как угодила в американскую тюрьму

Любовь Успенская стала новой гостьей шоу Басты "Вопрос ребром". "Королева шансона" откровенно поговорила на самые разные темы. Например, популярная исполнительница подробно рассказала, как оказалась в американской тюрьме.

Выяснилось, что певица угодила за решетку, потому что села за руль в нетрезвом состоянии. По словам Успенской, она "от радости набухалась", когда узнала, что у нее нет перелома после падения. Артистка откровенно сообщила, что громко слушала музыку и разогналась до 180 км/ч. За ней гналась полиция, которая в итоге прижала ее авто к обочине.

"Мусора за мной едут, мигают, сигналят, а я не слышу – музыка перекрывает. Потом они меня на обочину сдвинули. Я попала в тюрьму. Я тогда была в таком угаре!" - призналась Успенская.

В итоге артистка попала в общую камеру, где уже сидели "черные и проститутки". Ночные бабочки немедленно обратили внимание на одежду Успенской, попытались отнять у нее пиджак, но артистка не дала себя в обиду.

"Я отсидела ночь, игнорировала еду. Они просили отдать ее им. Когда я выходила, мои друзья и третий муж сказали: "Любаня откинулась!" - с юмором сообщила певица.

Напомним, что Любовь Успенская покинула СССР еще в конце 70-ых. Более десяти лет она выступала в Нью-Йорке в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В начале 90-ых артистка приехала в Россию. Получив здесь бешеную популярность, певица осталась тут жить.