ВС России ворвались в Димитров

Подразделения российских войск закрепляются на окраинах Димитрова в ДНР (украинское название — Мирноград). Информацию агентству "Укринформ" передал спикер группировки войск Вооруженных сил Украины "Восток" капитан Григорий Шаповал.

По данным Шаповала, в настоящее время ВС России зашли на окраины города. Российские войска используют артиллерийские и беспилотные системы, а также пехоту и технику. В городе идут тяжелые уличные бои.

По данным украинских аналитиков, ситуация в Димитрове для украинских войск остается сложной. Уточняется, что подразделения армии России зашли в город с севера и востока.