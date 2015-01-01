Михаил Шуфутинский подтвердил, что тайно женился

На днях Михаил Шуфутинский вышел в свет со своей молодой возлюбленной Светланой Уразовой. Особо наблюдательные журналисты заметили на пальцах у пары одинаковые кольца. Репортеры немедленно поинтересовались, не обручальные ли они. Светлана подтвердила, что кольца не простые, а свидетельствующие о браке. "Кольца жена выбирала", - сообщил Шуфутинский "КП".

Также он объявил, что Светлана не его молодая подруга, а жена.

Напомним, что Уразова моложе Шуфутинского на 30 лет, однако влюбленных такая внушительная разница в возрасте совершенно не смущает. Пара вместе с 2015 года. Именно Светлана оказалась рядом, когда известный певец овдовел.

Уразова познакомилась с Шуфутинским, когда ей было 19 лет. Она танцевала в его балете. Затем она стала руководителем коллектива артиста. Как к молодой супруге относятся взрослые сыновья Михаила Шуфутинского от первого брака, неизвестно.