США объявили о сокращении контингента в Румынии

Воинский контингент США в Румынии сократится на несколько сотен человек. Вашингтон проинформировал об этом румынское Министерство национальной обороны.

В сообщении указано, что численность американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, изменяется в рамках переоценки глобальной позиции вооруженных сил США. Среди подразделений бригады, ротация которых в Европе прекратится, также упоминаются силы, дислоцированные на авиабазе Михаил Когэлничану.

Как сообщается в документе, американский воинский контингент сократится примерно на 700 человек. На территории Румынии останутся около тысячи военных США, передает ТАСС.