У Олега Газманова обострилась хроническая болезнь: грозит полная неподвижность

Недавно Олег Газманов обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге. После обследования врачи выявили коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В запущенной форме болезнь может привести к полной утрате подвижности.

В результате 74-летнему народному артисту запретили делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться, сообщает Mash. Врачи говорят, именно физические нагрузки спровоцировали обострение недуга.

Олегу Газманову в следующем году исполнится 75 лет, но кто даст?! Певец ведет активный образ жизни и продвигает спорт в массы. Артист не только успевает заниматься музыкой и мотаться с гастролями по городам и весям, но и регулярно тренироваться. Отжимания являются неизменной частью его ежедневных упражнений.

Не секрет, что Олег Газманов серьезно занимался спортивной гимнастикой, но из-за травмы ему пришлось оставить спорт. Вообще у артиста есть диплом инженера холодильных установок, а еще он проработал преподавателем в училище и три года ходил в море на разных кораблях механиком прежде, чем стать певцом.