Андреева нарушила молчание после расставания с Бондарчуком:"Сколько ты человеку ни дашь, его трудно насытить"

Весной Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке.

По некоторым данным, после расставания Паулина с сыном Иваном съехала из дома режиссера. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.

Паулина Андреева ведет крайне закрытый образ жизни. А несколько лет назад она вообще ушла в тень - последняя премьера с ее участием состоялась еще в 2022 году. И вот лишь сейчас на экраны выходит сразу несколько кинопроектов с Андреевой.

"Я взяла паузу, у меня была возможность именно так прожить трудное время в мире и в стране. Мне было необходимо "попоститься" таким образом. Не работать, не писать, не играть — остановиться. Тяжело проживала это время. Сейчас пауза закончилась, хотя тяжелые времена все так же с нами. Но процесс пошел, и я с радостью возвращаюсь к работе", - объяснила паузу в работе Андреева в интервью "Кинопоиску".

Актриса хоть и снова снимается, однако работать над третьим сезоном сериала "Метод" отказалась. По мнению Паулины, для ее героини эта история закончилась.

"Во мне есть, вы знаете, чувство достаточности, которое, наверное, развилось со временем. Бывает, что сколько ты человеку ни дашь, его трудно насытить. Он как мешок без дна, и, сколько туда ни бросай ролей, возможностей, ему все равно будет мало. А мне достаточно того, что у меня есть, и я не пытаюсь освоить все на свете, хотя кажется, что осваиваю", - отметила актриса.