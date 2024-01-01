Основательницу "Медузы"* Тимченко** объявили в международный розыск

Следственный комитет завершил следствие и объявил в международный розыск основательницу "Медузы"* Галину Тимченко**.

В России ее обвиняют в организации деятельности нежелательной иностранной организации. СК установил, что в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видео, через которые вовлекала граждан в деятельность организации, признанной нежелательной в России, а также формировала протестные настроения.

"По ходатайству следствия, в отношении Тимченко** заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в Telegram-канале СК.

*Юридическое лицо, исполняющее функции иноагента

**Физическое лицо, исполняющее функции иноагента