Песков рассказал, как Путин поздравил Турцию с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики.

Телефонный разговор между лидерами на сегодня не запланирован. Путин отправил поздравительную телеграмму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание президента России", - сообщил он ТАСС.

Ранее в администрации президенту Турции заявили, что Эрдоган обсуждает украинское урегулирование с европейскими лидерами. Эта тема будет затронута на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Анкаре в ближайшие дни, передает РИА Новости.