В Кремле отреагировали на рост военного присутствия США возле Венесуэлы

Представители России и США во время контактов не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы. В Москве исходят из того, что проблемы должны решаться в соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал рост военного присутствия США возле Венесуэлы. Песков ответил на вопрос журналистов, что предпримет Москва в случае начала американской военной операции в этой стране.

Песков также оценил заявления президента США Дональда Трампа о желании урегулировать отношения Южной Кореи и КНДР. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова приветствовать любые шаги к урегулированию отношений между Пхеньяном и Сеулом, передает ТАСС.