В США сбежали обезьяны, зараженные коронавирусом и гепатитом C

Необычная поисковая операция в США. Там разыскивают обезьян, зараженных опасными инфекциями, в том числе коронавирусом и гепатитом C.

Лабораторные животные сбежали после ДТП, в которое попал грузовик, перевозивший приматов. К отлову макак - резусов привлекли специальный отряд полиции. Стражей порядка снабдили особым обмундированием.

Подчеркивается, что обезьяны представляют реальную угрозу для людей, так как могут проявлять агрессию. Было принято решение применить оружие. По данным местных СМИ, пятеро сбежавших особей найдены и уничтожены. Поиски ещё одного животного продолжаются.