Собянин вручил государственные награды выдающимся москвичам

Сегодня в преддверии Дня народного единства мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды выдающимся жителям столицы. Так, знака отличия за безупречную службу Москве удостоен народный артист Герард Васильев. Всего в списке награжденных почти 20 человек.

Сердце столицы, Мраморный зал мэрии Москвы, где сегодня особо торжественная атмосфера. В преддверии Дня народного единства мэр города Сергей Собянин вручил заслуженные государственные награды тем, кто своим трудом и талантом делает лучше Москву и москвичей. Сегодня здесь те, чьи имена уже стали частью истории города, а теперь об их заслугах узнала вся страна.

"От того, как мы с вами работаем, как мы эффективно трудимся, как развиваем Москву, зависит и экономика, и социальное благополучие нашей страны, и победы. Конечно, народное единство заключается в нашем самоотверженном труде миллионов людей, миллионов москвичей. Ну и патриотической, духовной поддержки того, что делает наш лидер президент России Владимир Путин. Как мы понимаем, суверенитет нашей страны, патриотизм. От всего этого во многом зависит - будет наша страна независимой, сильной или нет", - отметил Собянин.

Среди награждённых – педагоги и врачи, без чьей ежедневной работы не мог бы существовать город, а также крупные управленцы столичных комбинатов, педагогических и медицинских учреждений. А еще известные актеры и деятели культуры. Народный артист Юрий Веднеев уверен, что сегодняшняя награда - это не просто любовь зрителей, не просто признание, но и огромная ответственность.

Современное образование — это фундамент, на котором базируется будущее большого города. Сегодня учителя и наставники — это те, кто помогает молодым москвичам раскрывать свои способности и формировать характер. Труд педагогов — это не только работа, а вклад в развитие города, в его будущее.

"Дети для меня - это главное и работа для меня — это очень важный этап в моей жизни, но очень приятно, когда приходят дети, приходят внуки, простите, уже внуки и говорят "спасибо", значит не зря я работаю", - рассказала Жанна Чернецкая, учитель ГБОУ г. Москвы "Школа №1234".

Сегодня слова благодарности и признания звучали искренне, от души, как напоминание — Москва делает все для благополучия своих жителей. В преддверии Дня народного единства – это самое важное.