В Москве изменится порядок записи на прием к врачам. Нововведение связано с защитой от мошеннических действий с полисами обязательного медицинского страхования.

Так, с 1 ноября при записи к врачу другого человека, например, своего родственника, потребуется дополнительное подтверждение. Для этого в приложении ЕМИАС-инфо надо открыть вкладку "добавить полис", внести данные другого пациента, после чего ему придет код по СМС, который и надо ввести для фиксирования полиса. Несмотря на то, что система заработает только с субботы, внести данные можно уже сейчас.

"Данная мера необходима для того, чтобы защитить наших жителей от мошенников, сохранение персональных данных. Они носят врачебную тайну и необходима дополнительная защита в хранении этой информации и для того, чтобы данная конфиденциальная информация не попала в руки третьих лиц", - сообщила Наталья Шиндряева, главный врач Городской поликлиники №2.