Собственники борются с хозяевами заброшенных участков в подмосковном СНТ

Вместо ухоженных грядок и уютных домов - бурьян и покосившиеся заборы. В СНТ "Астра" собственники несколько лет борются с хозяевами заброшенных участков. Дачники обещают привести свои владения в порядок, но с каждым годом ситуация становится только хуже. Что ждет тех, чьи участки долго простаивают?

Председатель подмосковного СНТ "Астра" уже несколько лет подряд выясняет отношения с хозяевами заброшенных участков. Люди обещают привести в порядок свои владения. Но обещанного, как известно, ждут минимум три года. Время идет, а ситуация все хуже. Трава высотой с человеческий рост, в этих джунглях можно и заблудиться. Сорняк уже далеко за пределами участка. И дело, конечно, не только в отвратительном внешнем виде.

В одном только СНТ "Астра" заброшенных участков минимум пять. И проблема повсеместная. Причем, многие отказываются даже платить членские взносы. Не видят в этом смысла, потому что не пользуются территорией. В итоге финансовая нагрузка ложится на плечи других собственников.

Ситуацию решили исправить на государственном уровне. Несколько месяцев назад в силу вступил закон, который позволяет изымать землю у тех владельцев, которые не ухаживают за участками, но это в крайнем случае. Сначала собственник может получить штраф в размере одного процента от кадастровой стоимости участка. Утверждены и критерии заброшенности территории. Это поможет объективно принимать решения по каждому конкретному случаю.

"Общий признак - это захламление. Если у вас больше половины участка захламлено отходами, и вы в течение года и более не убираете эти отходы. Если вам предоставлен земельный участок для строительства какого-то здания, например, здания магазина, то за пять лет нужно построить здание и зарегистрировать право собственности на него", - рассказал Алексей Бутовецкий, статс-секретарь заместителя руководителя Росреестра.

И еще один из важных критериев. На участке не должно быть сорных трав - таких, как борщевик. Однако у многих экспертов все равно остаются вопросы к самому процессу изъятия участка.

"В 90 процентах случаев, если это стародачное место, вы не найдете человека, не найдете, к кому подавать, у которого надо изъять. Вот юридический такой тупик. Изъять надо, но не знаем у кого", - говорит Андрей Туманов, председатель общероссийской организации "Садоводы России".

Впрочем, те, кто долгое время страдает от нерадивых хозяев, уверены, что страх потерять участок повлияет на людей и заставит привести территорию в порядок.