В Москве чудом спасли селезня с простреленной головой

Стрела в голове, крючок в пищеводе. В Москве спасли раненого селезня, которого нашли в парке Архангельское-Тюриково. Всё с птицей было не так: сначала её долго ловили, потом врачи обнаружили у неё сразу несколько чудовищных травм. А затем - уже на операционном столе - у бедолаги вообще остановилось сердце.

Московский селезень оказался в центре детективной драмы. Около десяти дней назад тяжелораненую птицу заметили в одном из парков на севере столицы.

В голове птицы торчала арбалетная стрела. Возможно, в таком состоянии селезень был уже несколько дней. Он был истощен, но не терял бдительности. Поймать его было крайне сложно. Жители обратились к орнитологу Ивану Краснову, которого в соцсетях называют "птичьим Айболитом". Он был в другом городе. Но смог добраться за несколько часов, купив по дороге специальный сачок.

"Они очень юркие, и чем больше ты пытаешься их словить, тем они умнее становятся, тем меньше они дают тебе шансов. Поэтому, когда я ехал, я сказал, чтобы они не пытались ее больше ловить. Мы подошли к ней, и она периодически дремала. А они спят, они могут один глаз открыть-закрыть, подсматривать", - рассказал Иван Краснов.

Иван подбирался сзади, когда утка закрывала глаза. Была только одна попытка - и птицу удалось накрыть сачком. В операционной сделали рентген. Снимок шокировал: оказалось, стрела была не единственным инородным телом.

"Еще был крючок внутри шеи, в пищеводе. Она в какой-то момент его заглотила, а потом ей пробили арбалетной стрелой в голову. Ирония судьбы получается в том, что арбалетная стрела ей по сути спасла жизнь, потому что никто бы не вытащил этот крючок, а птица бы все равно из-за крючка погибла бы", - рассказал Иван Краснов.

Началась сложнейшая операция, во время которой у селезня трижды останавливалось дыхание, а в последний раз – сердце. Стрела была извлечена, а затем Иван стал осторожно доставать крючок.

Иван забрал селезня домой, поместил в ветеринарный брудер - это инкубатор для тяжелых пернатых пациентов. Обрабатывал раны и кормил через зонд.

Спустя полторы недели птица начала самостоятельно пить и есть корм. Реабилитация включает прогулки по квартире и заплывы в ванной. Это уже не первая утка, которой потребовалась помощь. В прошлом году Иван выхаживал утку с черепно-мозговой травмой после удара камнем. До этого - с обрезанными крыльями. Однажды даже вывел птенца из разоренного гнезда. Действия живодеров попадают под уголовную ответственность.

"Сейчас не только гибель животного является таким толчком к возбуждению уголовного дела, но также и увечья, и садистские методы, и так далее. То есть статья немножко расширилась, и уже дела возбуждаются, то есть их с каждым годом регистрируется все больше и больше, в том числе из-за общественного резонанса. Максимальный срок это 3 года лишения свободы", - отметила Анастасия Истомина, юрист.

Судьба спасенного селезня будет решена позже – если клюв восстановится полностью, он сможет вернуться в природу.