ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области

Российская армия освободила населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, Вишневое взяли под контроль бойцы 36 мотострелковой бригады 29 армии. Подчеркивается, что освобождение Вишневого — укрепленного плацдарма ВСУ - открывает группировке войск "Восток" путь к дальнейшему продвижению на запад.

В Минобороны уточняют, что взят под контроль район обороны врага площадью свыше 10 квадратных километров. Российские военные зачистили более 280 строений, уничтожив до роты живой силы противника.