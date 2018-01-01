Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы: уже не знает, откуда взять деньги

Меган Маркл выступила с объявлением. Ее бренд As Ever только что выпустил фирменную свечу № 519 — ту самую, которая увидела свет 19 мая 2018 года, в день, когда Меган вышла замуж за принца Гарри. Напомним, влюбленные обвенчались в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, эта церемония транслировалась на весь мир.

Кроме того, малоизвестная американская актриса подготовила праздничную коллекцию своих джемов и других заготовок на зиму. Все это она сопроводила бутылками брюта также под своей торговой маркой.

В Сети многочисленные комментаторы крутят у виска, мол, и из-за этой женщины принц Гарри разругался с семьей и покинул отчий дом, а Меган теперь печенья выпускает, "навеянные домашним чаепитием", когда они жили в Кенсингтонском дворце.

Интернет-пользователи судачат, что Маркл уже не знает, откуда добыть деньги, ведь не секрет, что ни она, ни ее муж толком нигде не работают. При этом оба любят жить на широкую ногу. Хейтеры убеждены, что супруги растранжирили все наследство принцессы Дианы, оставленное ею Гарри, и теперь пытаются заработать на чем угодно.