Москвичам рассказали о погоде на праздничных выходных

Погоду на праздничных выходных в Москве подпортит дождь. Планировать поездки стоит в их первой половине, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, господство теплого атлантического воздуха сохранится и в первую пятидневку ноября. Температура воздуха останется положительной и ночью. А днем преобладающая температура в Москве 6 - 8 тепла.

Наиболее дождливым, по данным Поздняковой, ожидается день 4 ноября. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3-4. В целом же погода на выходных позволит прогуляться по паркам и полюбоваться красками уходящей осени.