Штурмовые отряды 2-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Российские подразделения продвигаются в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские подразделения также продвинулись в населенном пункте Гнатовка в ДНР, идет его зачистка. В то же время штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова. Идет зачистка от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

Российские военные пресекли попытку противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР. Сорваны четыре попытки боевиков ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 480 военнослужащих.