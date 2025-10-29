Названо место похорон актера Романа Попова

28 октября не стало известного актера Романа Попова. Ему было 40 лет. Печальная новость шокировала не только многочисленных поклонников артиста, но и его коллег. Свои соболезнования и грустные комментарии высказали актеры Александр Петров, Марина Федункив, Гарик Харламов, Сергей Бурунов и многие другие.

Теперь стало известно, что похороны звезды комедийного сериала "Полицейский с Рублевки" пройдут в Москве. Об этом сообщил, друг Романа Попова, шоумен Оганес Григорян, передает РИА Новости.

Напомним, В 2018 году у него обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году. Но болезнь после непродолжительной ремиссии вернулась с новой силой.

У 40-летнего Романа Попова осталось трое детей: сын Федор, которому 14 лет, а также дочери Елизавета и Марта, которым 12 и шесть лет соответственно.