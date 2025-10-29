Скорая помощь приехала к Анастасии Мельниковой прямо на работу

Не секрет, что популярная актриса Анастасия Мельникова, прославившаяся благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей", еще и занята общественной работой. Она является депутатом в родном Санкт-Петербурге.

Сегодня, 29 октября, в городе на Неве прошло заседание законодательного собрания, на котором губернатор Александр Беглов представил проект бюджета города на 2026-2028 годы. В какой-то момент Анастасии Мельниковой стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Медики вывели артистку из зала, ей измерили давление, передает РИА Новости.

Известно, что Анастасия Мельникова несколько лет сражается с тяжелым недугом. Загадочная болезнь даже изменила ее внешность. Поначалу актриса скрывала, что борется с недугом, но после волны критики призналась, что проходила гормональную терапию.

При этом точный диагноз Анастасия Мельникова не называет, но говорит, что перенесла несколько операций, какое-то время она даже была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.