Путин потребовал отправлять улов российских рыбаков на отечественные прилавки

Рекомендации Минздрава не соблюдаются. Уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от рекомендованной ведомством нормы, заявил президент России Владимир Путин.

Как заявил глава государства во время совещания с правительством, Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. В то же время, очень важно не только их добыть, но и обеспечить переработку и транспортировку.

Путин подчеркнул, что приоритетом должны быть интересы внутреннего рынка. Улов российских рыбаков и продукция рыбохозяйственных предприятий следует в первую очередь направлять на прилавки российских магазинов и рынков, чтобы жители всех регионов России могли купить качественные товары по доступной цене, приводит слова российского лидера ТАСС.